RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Киеве по заказу сожгли три электрокара Tesla

Фото: сожженный автомобиль Tesla в Киеве (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Валерий Ульяненко

В Киеве сообщили о подозрении 19-летнему парню и 16-летней девушке. Они сожгли на заказ три автомобиля Tesla в Святошинском районе столицы.

Согласно материалам следствия, парню в соцсетях предложили за 800-1000 гривен фотографировать авто премиум-класса. Заказчика в первую очередь интересовали авто марки Mercedes, BMW и Tesla.

После этого фигурантам предложили поджигать машины, обещая платить за каждую по 2000 долларов. Целями злоумышленников стали автомобили марки Tesla, которые были припаркованы в Святошинском районе.

Заказчик аргументировал свои требования тем, что эти авто якобы были приобретены за средства, полученные мошенническим путем. Кроме того, он требовал съемки поджога на видео.

 

Фото: сожженные на заказ автомобили Tesla в Киеве (t.me/kyiv_pro_office)

После получения заказа парень поджигал машины, используя легковоспламеняющееся вещество, а девушка снимала это на видео. Впоследствии парню перечислили на криптокошелек 500 USDT за одну сожженную машину.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога). Им грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Взрывы авто в Киеве

Напомним, вечером 11 февраля в Голосеевском районе Киева произошел взрыв автомобиля. Сначала предполагалось, что причиной могла быть техническая неисправность газового оборудования, однако расследование установило, что инцидент был спланированным терактом.

Ранее на Оболони в Киеве взорвали автомобиль военнослужащего. В результате взрыва военный и его спутница получили ранения. Событие квалифицировали как теракт, а уже на следующий день задержали российского агента, причастного к подрыву.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевTesla