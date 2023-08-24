Месть за унижение. Путин "почти наверняка" приказал сбить самолет Пригожина, - ISW

Без одобрения Путина Пригожина бы не ликвидировали

Эксперты отметили, что представители ВС РФ, особенно министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов, вряд ли казнили бы Пригожина без приказа Путина.

"Вся российская политическая сфера и сфера безопасности, вероятно, рассматривали дальнейшее выживание Пригожина после восстания ЧВК "Вагнера" как решение Путина", - говорится в публикации.

Таким образом в ISW отметили, что будут делать свои оценки, исходя из предположения, что Путин заказал убийство Пригожина, если не появятся доказательства обратного. При этом ранее аналитики считали, что руководитель Кремля вряд ли убьет вожака "вагнеровцев" из-за боязни разозлить наемников этой группировки.

Судьба ППК "Вагнера", присутствие в Африке, соглашение с Лукашенко и "красные линии"

Выказывается предположение, что Путин мог прийти к выводу, что он достаточно отделил Пригожина от ЧВК "Вагнера", и может ликвидировать его, не превращая "в мученика" для оставшихся боевиков группировки.

Некоторые командиры "вагнеровцев" недавно, судя по всему, предали эту организацию ради ЧВК "Редут", связанной с Минобороны РФ, что позволяет предположить, что усилия Кремля и российского военного ведомства по отделению элементов "Вагнера" от лояльных Пригожину - частично увенчались успехом.

По альтернативной версии, Путин, возможно, решил, что Пригожин перешел заранее установленную "красную черту", пытаясь сохранить доступ ЧВК "Вагнера" к операциям в Африке.

"Путин, Пригожин и Лукашенко, возможно, включили в сделку соглашение, положившее конец восстанию ЧВК "Вагнера", которое требовало от Пригожина ограничить присутствие его и "Вагнера" в СМИ и/или свернуть операции "Вагнера" в Африке", - говорится в отчете.

При этом 21 августа появилось видео Пригожина, в котором утверждается, что "вагнеровцы" расширяют свое присутствие в Африке. Предполагаемые неоднократные попытки Пригожина помешать Минобороны РФ полностью заменить контингент ЧВК "Вагнера" в Африке, возможно, также пересекли заранее установленную "красную черту", ограничивающую операции этих наемников на Африканском континенте.

"Путин, возможно, решил, что Пригожин нарушил достаточное количество аспектов или все заранее установленные договоренности", - пишут эксперты ISW в своем отчете.

Также аналитики добавляют, что Путин уже какое-то время мог намереваться казнить Пригожина, и что сбитие самолета вожака "вагнеровцев" 23 августа могло быть случайным совпадением, хотя такой вариант в Институте изучения войны называют маловероятным.

"Почти верный приказ Путина российскому Минобороны сбить самолет Пригожина, скорее всего, является публичной попыткой восстановить свое господство и отомстить за унижение, которое вооруженное восстание группы ЧВК "Вагнера" 24 июня причинило Путину и российскому Минобороны", - идет речь в публикации.

В Кремле снимают ответственность с Путина за убийство Пригожина

Также в ISW добавляют, что Кремль, похоже, создает условия, чтобы снять открытую ответственность за убийство Пригожина с Путина и российских военных.

Так, Росавиация создала специальную комиссию для расследования технического состояния разбившегося самолета, метеорологических условий на маршруте полета, а также работы диспетчерских служб и наземного радиооборудования.

Кроме того, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по обвинению в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Связанный с Кремлем "военкор" отметил, что Следком может выбрать "ошибочный" запуск систем ПВО в качестве основной версии события, учитывая заявленные об ударах украинских беспилотников по Москве.

Российский инсайдерский источник заявил, что крушение самолета, скорее всего, будет оформлено как террористический акт, произошедший на борту, и депутат Госдумы РФ Евгений Попов уже повторил эту версию в российских СМИ.

Ключевые выводы:

Сообщается, что вожак ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин и основатель группировки Дмитрий Уткин погибли после того, как российские войска сбили самолет, перевозивший верхушку "вагнеровцев" над Тверской областью.

Минобороны РФ и Кремль уничтожают частную военную компанию "Вагнера" и ослабляют авторитет Пригожина с момента восстания - и убийство высшего руководства "вагнеровцев", вероятно, было последним шагом к ликвидации группировки как независимой организации.

Пригожин, вероятно, пытался противостоять Минобороны РФ и уничтожению Кремлем ЧВК "Вагнера", и будущее организации остается неопределенным.

Конкретные люди, которые, возможно, планировали выступить против Путина, Кремля или Минобороны РФ, вероятно, приняли к сведению окончательную судьбу Пригожина и другие недавние меры по подтверждению поддержки Кремлем высшего военного руководства.

Кремль, похоже, создает условия, чтобы снять открытую ответственность за убийство Пригожина с Путина и российских военных.

Дальнейшие тактически значимые успехи ВСУ в районе Работино и вокруг него на западе Запорожской области расширяют прорыв украинских войск на российских оборонительных линиях в этом районе и ставят под угрозу второстепенные линии обороны оккупантов.

Украинские силы, вероятно, нанесли удар по российской системе ПВО С-400 в оккупированном Крыму 23 августа.

Войска РФ 23 августа вели наступательные действия на рубеже Купянск - Сватово - Кременная, в районе Бахмута, на рубеже Авдеевка - город Донецк, и не добились подтвержденных успехов.

Крушение самолета с Пригожиным в Тверской области

В среду, 23 августа, в Тверской области РФ разбился самолет Embraer Legacy 600 с 10 людьми на борту. Росавиация опубликовала имена всех пассажиров - там числился Пригожин, командир ЧВК "Вагнера" Дмитрий Уткин, заместитель Пригожина Валерий Чекалов и еще несколько наемников.

До сих пор официально смерть Пригожина не подтвердили, однако спасатели сообщили российскому пропагандистскому агентству "Интерфакс", что обнаружили останки всех 10 пассажиров самолета.

При этом в РФ некоторые "военкоры" озвучивают версию об уничтожении самолета средствами ПВО. Кроме того, западный чиновник заявил изданию Financial Time, что имеет информацию о сбитии бизнес-джета российской зенитно-ракетной системой.

Ранее РБК-Украина собрало данные о том, что известно об аварии самолета главаря "вагнеровцев" в РФ.

Более подробно о том, кто такой Пригожин и как он "поднялся" на войне против Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.