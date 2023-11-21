Месть за 128 бригаду. ВСУ ударили по россиянам во время награждения, у врага много "200-х"

Украинские воины нанесли удар по скоплению российских военных с 810-й бригады морской пехоты в Херсонской области. Погибли десятки оккупантов, а еще сотни ранены.

Детальнее об этом - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Месть за 128 бригаду

"Силы обороны ударили, я бы не хотел дальше комментировать, чувствительная информация. Поражение действительно нанесено, потери среди командного состава и личного состава существенны", - подтвердил информацию источник РБК-Украина, отметив, что удар был удачным.

Отметим, что этот удар по врагу военные уже назвали местью за атаку РФ по нашим военнослужащим в Запорожском направлении. Речь идет о 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

"Накрыли" оккупантов в День ракетно-артиллерийских войск РФ во время награждения (19 ноября). Под огонь попала 810 севастопольская бригада морской пехоты в Херсонской области, добавил источник.

Также по данным источника, последний командующий этой бригадой "выдохся в тыл" еще 8 ноября. А еще семь комбригов уже ликвидированы силами ВСУ.

Добавим, что перед этим о поражении скопления войск РФ написал командир подразделения аэроразведки "Птицы Мадяра" Роберт Бровди.

"Возмездие. Бумеранг: через две недели после атаки на 128-й. 810-я, чувствуете боль, мы точно знаем. За наших ребят. За Закарпатскую отдельную горно-штурмовую", - написал он.

По его словам, погибли 25 оккупантов, еще около сотни получили ранения. Потери среди командного состава россияне тщательно скрывают.

Удар по 128-й бригаде

3 ноября в прифронтовом селе в Запорожской области российская ракета попала по скоплению военных 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, которых собрали для награждения ко Дню ракетных войск и артиллерии. Трагедия унесла жизни 19 бойцов, десятки военных получили ранения, также были ранены и среди местного населения.

Правоохранители занимаются расследованием обстоятельств. Но недавно в Минобороны раскрыли новые подробности трагедии. Удалось поминутно установить обстоятельства и события, произошедшие в тот день.

В частности, в ГБР не исключают, что целью удара россиян по 128-й бригаде мог быть комбриг.

Более подробно о ракетном ударе по 128 бригаде можете узнать в материале РБК-Украина.