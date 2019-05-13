Помпео прибуває в Брюссель для зустрічі з ЄС щодо Ірану

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

ЄС повністю підтримує міжнародну ядерну угоду з Іраном

Європейський союз повністю підтримує міжнародну ядерну угоду з Іраном і виступає проти ескалації цього питання. Про це заявила Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Могеріні 13 травня проведе зустріч з міністрами закордонних справ Великобританії, Франції та Німеччини, які підписали угоду.

Очікується, що в понеділок держсекретар США Майк Помпео зустрінеться з представниками ЄС в Брюсселі, щоб обговорити питання по Ірану.

"Ми тут весь день і знайдемо час для зустрічі з ним. Будь-які консультації завжди вітаються. Наша позиція по Ірану незмінна, ми виступаємо за збереження угоди та її виконання всіма сторонами", - заявила вона.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що іранський генерал пригрозив США "ударом в голову". За словами командувача Корпусу вартових ісламської революції бригадного генерала Хосейна Саламі, якщо Вашингтон піде на силові заходи проти Тегерана, то іранські війська будуть змушені нанести удар в голову".

Нагадаємо, що США направлять на Близький Схід систему. У Перській затоці до ударної групи авіаносця США Abraham Lincoln відправлять корабель USS Arlington з амфібіями і літаками на борту, а також на базу в Катарі були доставлені бомбардувальники B-52.