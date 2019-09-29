Волкер обговорював з Джуліані зустріч з помічником Зеленського

Фото: Курт Волкер (turchynov.com)

Волкер і Джуліані обговорювали зустріч з Андрієм Єрмаком

Курт Волкер на посаді спеціального представника Держдепартаменту США з питань України обговорював з адвокатом президента США Дональда Трампа Руді Джуліані зустріч з помічником президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком. Про це повідомляє "Голос Америки".

Під час інтерв'ю на каналі Fox News Джуліані показав, як він стверджує, частина його листування з Волкером. З листування стає відомо, що Волкер обговорював з особистим адвокатом Трампа українську тему і допомагав зв'язатися з людьми в адміністрації Зеленського.

Зокрема, в повідомленні 19 липня, Волкер пише: "Пан мер, приємно було поснідати вранці. Як ми обговорили, зв'язую вас з Андрієм Єрмаком, який дуже близький до президента Зеленського...",

Відповідно до іншого текстового повідомлення Волкер запропонував Джуліані проконсультувати його про Зеленского і динаміку російсько-українських відносин. Джуліані наполягає, що він діяв від імені Держдепартаменту США.

Джуліані сказав в інтерв'ю, що Держсекретареві Майку Помпео, якого Конгрес зобов'язав надати документи по цій справі, нема про що хвилюватися, оскільки його підлеглі "не зробили нічого поганого". Він додав, що Помпео знав про його спілкування з Волкером. Джуліані також сказав, що йому "дуже шкода" за те, що сталося з Волкером і відкинув припущення, що саме Волкер може бути автором скарги, поданої в рамках програми захисту викривачів корупції.

Нагадаємо, 26 вересня був опублікований текст скарги співробітника американських спецслужб, де вказувалося, що чиновники Білого дому були "глибоко стурбовані" телефонною розмовою Дональда Трампа 25 липня з президентом України Володимиром Зеленським.

Пізніше Руді Джуліані назвав "повною нісенітницею" звинувачення на його адресу, які були викладені у скарзі співробітника розвідки США.