ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Волкер обговорював з Джуліані зустріч з помічником Зеленського

Новини » Політика    29.09.2019 - 20:45
Волкер обговорював з Джуліані зустріч з помічником Зеленського
Фото: Курт Волкер (turchynov.com)

Волкер і Джуліані обговорювали зустріч з Андрієм Єрмаком

Курт Волкер на посаді спеціального представника Держдепартаменту США з питань України обговорював з адвокатом президента США Дональда Трампа Руді Джуліані зустріч з помічником президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком. Про це повідомляє "Голос Америки".

Під час інтерв'ю на каналі Fox News Джуліані показав, як він стверджує, частина його листування з Волкером. З листування стає відомо, що Волкер обговорював з особистим адвокатом Трампа українську тему і допомагав зв'язатися з людьми в адміністрації Зеленського.

Зокрема, в повідомленні 19 липня, Волкер пише: "Пан мер, приємно було поснідати вранці. Як ми обговорили, зв'язую вас з Андрієм Єрмаком, який дуже близький до президента Зеленського...",

Відповідно до іншого текстового повідомлення Волкер запропонував Джуліані проконсультувати його про Зеленского і динаміку російсько-українських відносин. Джуліані наполягає, що він діяв від імені Держдепартаменту США.

Джуліані сказав в інтерв'ю, що Держсекретареві Майку Помпео, якого Конгрес зобов'язав надати документи по цій справі, нема про що хвилюватися, оскільки його підлеглі "не зробили нічого поганого". Він додав, що Помпео знав про його спілкування з Волкером. Джуліані також сказав, що йому "дуже шкода" за те, що сталося з Волкером і відкинув припущення, що саме Волкер може бути автором скарги, поданої в рамках програми захисту викривачів корупції.

Нагадаємо, 26 вересня був опублікований текст скарги співробітника американських спецслужб, де вказувалося, що чиновники Білого дому були "глибоко стурбовані" телефонною розмовою Дональда Трампа 25 липня з президентом України Володимиром Зеленським.

Пізніше Руді Джуліані назвав "повною нісенітницею" звинувачення на його адресу, які були викладені у скарзі співробітника розвідки США.

Волкер міг лобіювати інтереси Javelin в Україні, - Politico Зеленський звільнив Демчину з військової служби
Новини України Володимир ЗеленськийКурт Волкер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся