Стремясь улучшить свою международную репутацию, Fire Point строит новый завод в Дании и привлекает известных деятелей отрасли. Компания также стремится расширить свою деятельность для производства испытанных в бою крылатых ракет, планируя более чем удвоить свои текущие мощности.

По словам главного технического директора Fire Point Ирины Терех, компания поручила крупной международной фирме провести независимый аудит своего ценообразования и производства на фоне скандала с "пленками Миндича".

Компания создала совещательный совет и назначила Помпео его членом 12 ноября. Известно, что со временем еще три человека присоединятся к совету.

Руководители компании сообщили, что Fire Point по меньшей мере четыре раза успешно испытала крылатые ракеты "Фламинго" собственной разработки на поле боя.

Известно, что в конце августа она была использована для удара по базе ФСБ в Армянске во временно оккупированном Крыму. На этой неделе ракета была использована для поражения целей в российском Орле.

В компании добавляют, что тестирование и доработка ракеты - это постоянный процесс. Сейчас все еще проводятся учебные пуски, поскольку первые ракеты были изготовлены только шесть месяцев назад.

Ранее стало известно, что один из фигурантов дела Миндича, Игорь Фурсенко, устроился на работу в компанию, которая производит ракеты "Фламинго", чтобы иметь возможность заграничных поездок. После разоблачения этих фактов в Fire Point сообщили о начале независимого аудита.

Что известно о Помпео

Напомним, что Майк Помпео - это глава ЦРУ, а затем государственный секретарь в первой администрации президента США Дональда Трампа.

Он является сторонником его внешней политики, выступает за сильную поддержку Израиля и более жесткую линию в отношении Ирана.