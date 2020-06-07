Помпео провів паралель між нацистською Німеччиною та діями Китаю в Гонконзі

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Помпео підкреслив, що Вашингтон не прагне до відкритої конфронтації з Пекіном

Держсекретар США Майк Помпео провів паралель між діями нацистської Німеччини проти країн Європи в час другої світової війни і діями Китаю щодо Гонконгу. При цьому Помпео підкреслив, що Вашингтон не прагне до відкритої конфронтації з Пекіном.

Про це заявив в інтерв'ю виданню The Daily Caller.

"Той випадок, коли Комуністична партія Китаю порушила обіцянки за свого договору з Великобританією і вирішила відмовити гонконгівському народу в обіцяних свободи, схоже на деякі з обіцянок, які були порушені в ті часи, коли Німеччина виступала проти "решти Європи", - сказав Помпео.

Держсекретар зазначив, що США зобов'язані працювати з Комуністичною партією Китаю, і працювати дипломатичними методами.

"Сполучені Штати завжди уважно ставляться до того, щоб коли ми вступали в конфлікт, ми робили це в крайньому випадку, коли не існує більше ніяких інших варіантів для захисту свободи", - зазначив він.

Крім того, Держдеп розповсюдив заяву Помпео, про недоречність порівняння протестів в США і Гонконгу.

За його словами, Комуністична партія Китаю використовує протести у зв'язку зі смертю Джорджа Флойда в США для того, щоб виправдати "авторитарне нехтування базового людської гідності".

"У кращі часи Пекін безжально насаджує комунізм. У найважчі часи США відстоюють свободу", - заявив Помпео.

За його словами, зусилля Компартії Китаю, яка прагне порівняти порушення прав людини в Гонконзі з протестами в США, повинні сприйматися населенням, як обман, яким вони і є.

Нагадаємо, Трамп анонсував санкції проти Китаю після того, як китайський парламент прийняв закон про національну безпеку Гонконгу. Документ дозволяє заборонити в регіоні антиурядові протести і створити там китайські спецслужби. У США вважають, що цей закон позбавив Гонконг високого ступеня автономії від Китаю. Китай відкинув будь-яку критику і заявив, що питання Гонконгу є виключно її внутрішньою справою.

Пізніше Трамп оголосив про введення заборони на в'їзд в США китайським вченим та аспірантам, яких Пекін нібито може використовувати для крадіжки американських технологій.

Представник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Лицзянь пригрозив Вашингтону "жорсткими контрзаходами" у разі скасування спеціального режиму для Гонконгу і санкцій проти китайських вчених і компаній.

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Автор: Надія Собенко