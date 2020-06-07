Помпео сравнил нацистскую Германию и действия Китая в Гонконге

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Помпео подчеркнул, что Вашингтон не стремится к открытой конфронтации с Пекином

Госсекретарь США Майк Помпео провел параллель между действиями нацистской Германии против стран Европы в время второй мировой войны и действиями Китая в отношении Гонконга. При этом Помпео подчеркнул, что Вашингтон не стремится к открытой конфронтации с Пекином.

Об этом он заявил в интервью изданию The Daily Caller.

"Тот случай, когда Коммунистическая партия Китая нарушила обещания по своему договору с Великобританией и решила отказать гонконгскому народу в обещанных свободах, похоже на некоторые из обещаний, которые были нарушены в те времена, когда Германия выступала против остальной Европы", - сказал Помпео.

Госсекретарь отметил, что США обязаны работать с Коммунистической партией Китая, и работать дипломатическими методами.

"Соединенные Штаты всегда внимательно относятся к тому, чтобы когда мы вступали в конфликт, мы делали это в самом крайнем случае, когда не существует больше никаких других вариантов для защиты свободы", - отметил он.

Кроме того, Госдеп распространил заявление Помпео, о неуместности сравнения протестов в США и Гонконге.

По его словам, Коммунистическая партия Китая использует протесты в связи со смертью Джорджа Флойда в США для того, чтобы оправдать "авторитарное попрание базового человеческого достоинства".

"В лучшие времена Пекин безжалостно насаждает коммунизм. В самые трудные времена США отстаивают свободу", - заявил Помпео.

По его словам, усилия Компартии Китая, которая стремится сравнить нарушения прав человека в Гонконге с протестами в США, должны восприниматься населением, как обман, коим они и являются.

Напомним, Трамп анонсировал санкции против Китая после того, как китайский парламент принял закон о национальной безопасности Гонконга. Документ позволяет запретить в регионе антиправительственные протесты и создать там китайские спецслужбы. В США считают, что этот закон лишил Гонконг высокой степени автономии от Китая. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.

Позже Трамп объявил о введении запрета на въезд в США китайским ученым и аспирантам, которых Пекин якобы может использовать для кражи американских технологий.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь пригрозил Вашингтону "жесткими контрмерами" в случае отмены специального режима для Гонконга и санкций против китайских ученых и компаний.

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Автор: Надежда Собенко