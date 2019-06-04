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Помпео закликав Європу мінімізувати частку Росії в поставках енергоносіїв

Новини » В світі    04.06.2019 - 10:25
Помпео закликав Європу мінімізувати частку Росії в поставках енергоносіїв
Фото: Держсекретар США Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Росія може використовувати енергоносії у разі конфлікту, нагадав Помпео

Держсекретар США Майк Помпео закликав європейські країни диверсифікувати джерела постачання енергоносіїв, щоб їх "енергетична база не була пов'язана з Росією". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Заява прозвучала на тлі продовження будівництва газопроводу "Північний потік - 2" під Балтійським морем, яке ведуть Москва та її європейські партнери.

"Ми в Америці просто сподіваємося, що Європа серйозно поставиться до необхідності диверсифікованої, безпечної енергетичної бази - енергетичної бази, не пов'язаної з Росією", - заявив Помпео голландському телеканалу.

Держсекретар США нагадав історію відносин Європи та Росії.

"Ми знаємо, що під час конфлікту росіяни будуть використовувати будь-які наявні у них інструменти, щоб підвищити витрати для Європи, якщо вона захоче прийняти рішення, які відповідають її найкращим інтересам, але, можливо, не відповідають інтересам Росії. Ми сподіваємося, що Європа зрозуміє це правильно", - зазначив він.

При цьому він відмовився повідомити, чи існує ризик введення санкцій проти голландських компаній, якщо вони візьмуть участь у проекті "Північний потік - 2".

Нагадаємо, в 2018 році частка "Газпрому" на ринку Європи виросла до 36,7% з 34,7% у 2017 році.

Як повідомляло РБК-Україна, в офіційній базі Конгресу США опублікований документ, який передбачає санкції щодо учасників будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

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