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Помпео призвал Европу минимизировать долю России в поставках энергоносителей

Новости » В мире    04.06.2019 - 10:25
Помпео призвал Европу минимизировать долю России в поставках энергоносителей
Фото: Госсекретарь США Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Россия может использовать энергоносители в случае конфликта, напомнил Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео призвал европейские страны диверсифицировать источники поставок энергоносителей, чтобы их "энергетическая база не была связана с Россией". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Заявление прозвучало на фоне продолжения строительства газопровода "Северный поток - 2" под Балтийским морем, которое ведут Москва и ее европейские партнеры.

"Мы в Америке просто надеемся, что Европа серьезно отнесется к необходимости диверсифицированной, безопасной энергетической базы - энергетической базы, не связанной с Россией", - заявил Помпео голландскому телеканалу.

Госсекретарь США напомнил историю отношений Европы и России.

"Мы знаем, что во время конфликта русские будут использовать любые имеющиеся у них инструменты, чтобы повысить издержки для Европы, если она захочет принять решения, которые отвечают ее наилучшим интересам, но, возможно, не отвечают интересам России. Мы надеемся, что Европа поймет это правильно", - отметил он.

При этом он отказался сообщить, существует ли риск введения санкций против голландских компаний, если они примут участие в проекте "Северный поток - 2".

Напомним, в 2018 году доля "Газпрома" на рынке Европы выросла до 36,7% с 34,7% в 2017 году. 

Как сообщало РБК-Украина, в официальной базе Конгресса США опубликован документ, который предполагает санкции в отношении участников строительства российского газопровода "Северный поток-2". 

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