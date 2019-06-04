Помпео призвал Европу минимизировать долю России в поставках энергоносителей

Фото: Госсекретарь США Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Россия может использовать энергоносители в случае конфликта, напомнил Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео призвал европейские страны диверсифицировать источники поставок энергоносителей, чтобы их "энергетическая база не была связана с Россией". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Заявление прозвучало на фоне продолжения строительства газопровода "Северный поток - 2" под Балтийским морем, которое ведут Москва и ее европейские партнеры.

"Мы в Америке просто надеемся, что Европа серьезно отнесется к необходимости диверсифицированной, безопасной энергетической базы - энергетической базы, не связанной с Россией", - заявил Помпео голландскому телеканалу.

Госсекретарь США напомнил историю отношений Европы и России.

"Мы знаем, что во время конфликта русские будут использовать любые имеющиеся у них инструменты, чтобы повысить издержки для Европы, если она захочет принять решения, которые отвечают ее наилучшим интересам, но, возможно, не отвечают интересам России. Мы надеемся, что Европа поймет это правильно", - отметил он.

При этом он отказался сообщить, существует ли риск введения санкций против голландских компаний, если они примут участие в проекте "Северный поток - 2".

Напомним, в 2018 году доля "Газпрома" на рынке Европы выросла до 36,7% с 34,7% в 2017 году.

Как сообщало РБК-Украина, в официальной базе Конгресса США опубликован документ, который предполагает санкции в отношении участников строительства российского газопровода "Северный поток-2".