"Газпром" дав прогноз ціни на свій газ в Європі у 2019 році

Фото: Газпром (УНІАН)

Ціна газу збережеться на рівні минулого року

Російський газовий монополіст "Газпром" прогнозує середню експортну ціну на свій газ в Європі у 2019 році на рівні 230-250 доларів за 1 тис. кубометрів при ціні 245,5 доларів у 2018 році. Про це сказала інвесторам в Гонконзі глава "Газпромекспорту" Олена Бурмістрова, передає агентство Reuters.

Бурмістрова додала, що у 2018 році частка "Газпрому" на ринку Європи зросла до 36,7% з 34,7% у 2017 році. Вона додала, що поки рано говорити про те, що СПГ із США позначається на газовому ринку Європи.

Нагадаємо, за даними "Укртрансгазу", в 2018 році обсяги транспортування газу по території України з Російської Федерації в європейські країни і Молдову склали 86,8 млрд куб. м. порівняно з 2017 роком транзитні обсяги скоротилися на 6,7 млрд куб. м, або на 7,2%.

Як повідомляло РБК-Украна, російський газовий монополіст планує в 2019 році витратити на будівництво газопроводу "Північний потік - 2" близько 806 млн доларів. При цьому загальний обсяг інвестиційної програми компанії на 2019 рік становить 20 млрд доларів.