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Помпео визнав провал США у зупинці будівництва "Північного потоку-2"

Новини » Енергетика    10.04.2019 - 20:55
Помпео визнав провал США у зупинці будівництва "Північного потоку-2"
Фото: Майк Помпео ( flickr.com/Gage Skidmore)

Вашингтон зробив все можливе, щоб переконати європейських партнерів не будувати газопровід "Північний потік-2"

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявив, що Вашингтон зробив все можливе, щоб переконати європейських партнерів не будувати газопровід "Північний потік-2", але ці зусилля так і не принесли результатів. Про це він повідомив на слухання Комітету Сенату з іноземних справ, повідомляє РБК-Україна.

Сенатори звернули увагу генсекретаря на те, що з появою проекту "Північний потік-2" немає гарантій того, що газ продовжить надходити в Європу через територію України. Помпео відповів, що Вашингтон працює в цьому напрямку з Німеччиною, яка разом з Росією приймає участь в проекті.

"Німеччина, судячи з усього, націлена на те, щоб продовжувати будівництво газопроводу. Ми працюємо з ними над тим, щоб знайти спосіб забезпечити поставку якихось енергоресурсів через Україну", - заявив генеральний секретар США Майк Помпео.

"Ми зробили практично все можливе, щоб переконати європейців, і в першу чергу Німеччину, не будувати "Північний потік-2", але сьогодні успіху в цьому немає", - додав глава Держдепу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що глава Комітету з питань збройних сил Сенату США сенатор Джим Інхоф запропонував стратегію подальшої підтримки України. На думку сенатора, кроки, які зробила адміністрація США за останні роки в підтримку України були важливими і значними, однак, на цьому не варто зупинятися.

Крім того, віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, що розміщення військових підрозділів НАТО в Україні може бути перспективою у боротьбі з агресією РФ.

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