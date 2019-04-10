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Помпео признал провал США в остановке строительства "Северного потока-2"

Новости » Энергетика    10.04.2019 - 20:55
Помпео признал провал США в остановке строительства "Северного потока-2"
Фото: Майк Помпео ( flickr.com/Gage Skidmore)

Вашингтон сделал все возможное, чтобы убедить европейских партнеров не строить газопровод "Северный поток-2"

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что Вашингтон сделал все возможное, чтобы убедить европейских партнеров не строить газопровод "Северный поток-2", но эти усилия так и не принесли результатов. Об этом он сообщил на слушание Комитета Сената по иностранным делам, сообщает РБК-Украина

Сенаторы обратили внимание генсекретаря на то, что с появлением проекта "Северный поток-2" нет гарантий того, что газ продолжит поступать в Европу через территорию Украины. Помпео ответил, что Вашингтон работает в этом направлении с Германией, которая вместе с Россией принимает участие в проекте.

"Германия, судя по всему, нацелена на то, чтобы продолжать строительство газопровода. Мы работаем с ними над тем, чтобы найти способ обеспечить поставку каких-то энергоресурсов через Украину", - заявил генеральный секретарь США Майк Помпео.

"Мы сделали практически все возможное, чтобы убедить европейцев, и в первую очередь Германию, не строить "Северный поток-2", но сегодня успеха в этом нет", - добавил глава Госдепа.

Ранее РБК-Украина сообщало, что глава Комитета по вооруженным силам Сената США сенатор Джим Инхоф предложил стратегию дальнейшей поддержки Украины. По мнению сенатора, шаги, которые сделала администрация США за последние годы в поддержку Украины были важными и значительными, однако, на этом не стоит останавливаться.

Кроме того, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, что размещение военных подразделений НАТО в Украине может быть перспективой в борьбе с агрессией РФ.

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