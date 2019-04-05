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У Комітеті Сенату США запропонували стратегію подальшої підтримки України

Новини » Політика    05.04.2019 - 20:30
У Комітеті Сенату США запропонували стратегію подальшої підтримки України
Фото: Джим Інхоф (flickr com sec-army-pao)

Голова Комітету з питань збройних сил Сенату США закликає розглянути можливі шляхи допомоги Україні

Голова Комітету з питань збройних сил Сенату США, сенатор Джим Інхоф запропонував стратегію подальшої підтримки України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на посольство США в Україні в Facebook.

На думку сенатора, кроки, які зробила адміністрація США за останні роки в підтримку України були важливими і значними, однак, на цьому не варто зупинятися.

"Враховуючи збільшення російської загрози і останні події, пов'язані з зухвалим захопленням Росією українських моряків і судів, голова Комітету з питань збройних сил Сенату США закликає розглянути можливі шляхи допомоги Україні в поліпшенні морський і протиповітряної оборони, посилити фінансування Ініціативи з безпеки допомоги Україні і програм Держдепартаменту з безпеки допомоги про надання оборонного летального зброї, збільшити санкційне тиск, посилити присутність НАТО в Чорноморському регіоні", - йдеться в повідомленні

Крім того, американський політик звертається до європейських країн з тим, щоб скоординувати можливості союзників і заборонити російським торговельним кораблям входити в їхні порти і підтримати скасування проекту "Північний потік-2".

Нагадаємо, віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, що розміщення військових підрозділів НАТО в Україні може бути перспективою у боротьбі з агресією РФ.

Також державний секретар США Майк Помпео аннонсировал в найближчому майбутньому спільні з НАТО додаткові заходи проти Росії у зв'язку з її агресією щодо України.

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