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НАТО підтверджує можливість вступу України в Альянс, - Столтенберг

Новини » Політика    14.03.2019 - 16:02
НАТО підтверджує можливість вступу України в Альянс, - Столтенберг
Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

Союзники НАТО підтримують Україну

Північноатлантичний Альянс вітає євроатлантичні прагнення щодо членства України в НАТО. Про це заявив генсек Альянсу Йенс Столтенберг, йдеться в річному звіті НАТО за 2018 рік.

Столтенберг зазначив, що НАТО одноголосно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України та зобов'язання оборонного блоку для підтримки України з проведенням реформ в рамках широкого пакету допомоги.

Зазначимо, що 19 лютого, президент України Петро Порошенко підписав законопроект про зміни в Конституцію України по закріпленню курсу України на вступ в Європейський союз і НАТО.

Як писало РБК-Україна раніше, 7 лютого Рада схвалила в другому читанні законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України про незворотність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Так, 335 парламентаріїв проголосували за прийняття документа.

Раніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, що в України немає підстав розраховувати на припинення агресії з боку Російської Федерації в найближчій перспективі, однак, може стримати її розширення присутності НАТО в Чорноморському регіоні.

Також головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі американський генерал Кертіс Скапарротты заявив про розширення військового присутності США і НАТО в Чорному морі.

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