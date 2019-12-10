Трамп відреагував на офіційні звинувачення щодо справи про імпічмент

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Сьогодні Палата представників США висунула офіційні звинувачення Трампу

Президент США Дональд Трамп заявив, що звинувачення у справі про імпічмент демократами Палати представників Конгресу є "сміховинні". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Twitter.

За його словами, голова комітету з питань судової влади Палати представників Джеррольд Надлер знає, що це неправда і сміховинно щодо тиску на Україну задля втручання у вибори США 2020 року.

"Надлер щойно сказав, що я "тиснув на Україну, щоб втручатися у наші вибори 2020 року". Сміховинно, і він знає, що це неправда. І президент, і міністр закордонних справ України багато разів говорили, що "Тиску не було". Надлер та демократи це знають, але відмовляються визнавати!" - написав президент США.

Також він заявив, що глава Комітету з питань розвідки Адам Шифф є "абсолютно корумпованим політиком, який зробив жахливу і шахрайську заяву".

"Його спіймали на цьому, але з ним нічого не трапилось за скоєння цього шахрайства. Зрештою, за це доведеться відповісти!", - написав Трамп.

Нагадаємо, сьогодні демократи Палати представників Конгресу США висунули два звинувачення у справі про імпічмент президента Дональда Трампа.Трампу висунули звинувачення у зловживанні владою та перешкоджанні роботи Конгресу.

Як повідомляло РБК-Україна, очікується, що демократи проголосують за винесення офіційного звинувачення Трампу до 12 грудня. Після схвалення Конгресом, питання про імпічмент буде направлений на розгляд Сенату.