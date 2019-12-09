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Білий дім хоче організувати зустріч Трампа і Лаврова

Новини » Політика     09.12.2019 - 02:40
Білий дім хоче організувати зустріч Трампа і Лаврова
Фото: Білий дім (www.whitehouse.gov)

Раніше повідомлялося про зустріч з Лавровим держсекретаря США Майка Помпео

Білий дім працює над організацією зустрічі американського президента Дональда Трампа з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Про це сказав Радник президента США з національної безпеки Роберт О'Браєн телеканалу CBS.

За його словами, серед тем для обговорення сторін - контроль над озброєннями. О'Браєн зазначив, що зустріч готується за принципом взаємності, оскільки під час візиту держсекретаря США Майка Помпео в Москву його прийняв російський президент Володимир Путін.

"Почекаємо-побачимо. Але я думаю, існує можливість того, що зустріч відбудеться. Ми над цим працюємо", - сказав О'Браєн.

Проте час візиту ще не відомий. Крім того, офіційних оголошень з приводу зустрічі Лаврова і Трампа ще не було. Також поки в офіційному розкладі Білого дому і держдепартаменту на наступний тиждень зустрічі з Лавровим немає.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомляли, що 10 грудня 2019 року у Вашингтоні планується зустріч державного секретаря США Майка Помпео з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Відомо, що оскільки зустріч планується на наступний день після нормандського саміту, то сторони також обговорять ситуацію в Україні.

Білий дім відмовився брати участь у слуханнях щодо імпічменту Помпео та Лавров обговорять Україну після нормандського саміту
Новини України Білий дімЛавровМайк Помпео
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