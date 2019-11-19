Помпео похвалив Йованович і Тейлора за роботу в Україні

Держсекретар США Майк Помпео задоволений роботою екс-посла країни в Києві Марі Йованович і тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора. Про це він заявив під час прес-конференції в Державному департаменті США, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, кожен з дипломатів рухався в напрямку належної політики щодо України.

"Я пишаюся тим, що зробила нинішня адміністрація для України", - сказав Помпео.

У той же час він не відповів на питання журналістів, чому він не заступився за посла Йованович, коли особистий адвокат Трампа домагався її звільнення.

Помпео відбувся загальною фразою, що "завжди намагається зміцнити дипломатію і дуже пишається командою".

Нагадаємо, 15 листопада в американському Конгресі відбулися публічні слухання у справі щодо імпічменту президента США Дональда Трампа. Участь у слуханнях брала екс-посол США в Україні Марі Йованович.

Екс-посол Йованович розповіла, що відчула загрозу після публікації стенограми липневоъ телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Також вона додала, що відчувала загрозу ще під час роботи в Києві.

Під час того, як Йованович свідчила в Конгресі,Трамп написав, що де б не працювала екс-посол Йованович, там "ставало погано". Також він додав, що президент України Володимир Зеленський негативно висловлювався про Йованович.

Спікер Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що коментарі президента Трампа щодо свідчень екс-посла Марі Йованович можуть бути розцінені як залякування свідків.