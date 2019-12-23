Тейлор повідомив, хто буде очолювати посольство США з січня

Фото: Вільям Тейлор (usembassy.gov)

Тейлор заявив, що його посаду займе Христина Квін

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що після завершення його дипломатичної місії в Україні, його обов'язки виконуватиме його заступник Христина Квін. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Крім того, він заявив, що в Білому домі працюють над тим, щоб кваліфікований людина зайняв посаду посла США в Україні.

"Заступник глави місії Христина Квін дуже добре кваліфікована і готова вести справи з початку наступного місяця. Вона буде відповідальна за наше посольство в наступні кілька місяців до тих пір, поки справжній, наступний посол не буде обраний і потім відправлений на затвердження в Сенат", - заявив Тейлор.

Спілкування з Вільямом Тейлором Друзі, якщо ви хочете запитати Тимчасового повіреного у справах США Вільяма Тейлора щось про #ПартнерствоУкраїнаСША, або ж про його яскраві враження чі улюблені страви в Україні, зовсім скоро вам випаде така нагода. 23 грудня з 13:00 до 14:00 пан Вільям Тейлор відповідатиме на ВАШІ запитання! Ставити їх ви можете вже зараз у коментарях під цією публікацією. Натискайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення і не пропустити цю пряму трансляцію у понеділок! Спілкування буде проводитись англійською мовою з перекладом на українську. Attention Ukrainian friends! Do you have a question for CDA Taylor about #USUkrainePartnership? Or maybe you want to know about his favorite experiences and foods in Ukraine? CDA Taylor will join us live on Facebook on Monday, December 23 from 1-2 pm to answer some of YOUR questions! Please share your questions in the comments below, tune in and Monday! There will be interpretation from English to Ukrainian during the live chat. Опубліковано U. S. Embassy Kyiv Ukraine Понеділок, 23 грудня 2019 р.

Нагадаємо, тимчасовий повірений у справах Сполучених Штатів в Україні Вільям Тейлор покине свій пост 2 січня наступного року. Держдепартамент США поки офіційно не оголосив про відхід Тейлора. Причиу свого відходу з поста Тейлор не уточнює.

Крім того, співголова Комітету з питань міжнародних відносин Сенату Сполучених Штатів Роберт Менендес попросив державного секретаря Майка Помпео не відкликати з Києва.