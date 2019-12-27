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Трамп підшукував заміну держсекретареві Помпео, - WP

Новини » Політика     27.12.2019 - 02:21
Трамп підшукував заміну держсекретареві Помпео, - WP
Фото: Майк Помпео і Дональд Трамп (Getty images)

Трамп готовий відправити Помпео на вибори в Сенат

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в листопаді підшукував кандадатуру на посаду держсекретаря США замість Майка Помпео. Про це пише CNN, посилаючись на The Washington Post.

Джерела газети стверджують, що це питання Трамп обговорював з конгресменами та чиновниками. Відзначається, що самого Помпео американський президент не проти був відправити на вибори в Сенат у випадку, якщо виникне загроза втратити місце від Канзасу, на яке може претендувати держсекретар.

Серед кандидатів на можливу заміну Помпео фігурував радник з нацбезпеки Роберт О'Браєн. У нього останнім часом стало більше дипломатичних обов'язків. Він поїхав на саміт АСЕАН в жовтні, супроводжував Помпео і віце-президента Майка Пенса в ході їх поїздки в Туреччину на переговори про припинення вогню в Сирії.

Іншим кандидатом джерела назвали главу Мінфіну США Стівена Мнучина.

Також Трамп цікавився думкою законодавців і чиновників щодо кандидатури посла США в Німеччині Річарда Греннела. Обговорювалися і в цьому ключі спецпредставник по Ірану Браян Хукс і сенатори - Марко Рубіо і Том Коттон.

Нагадаємо, раніше Time писав про те, що держсекретар США Майк Помпео планує піти з адміністрації президента США Дональда Трампа. Помпео нібито хоче балотуватися в сенат США від Канзасу на виборах в наступному році.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампМайк Помпео
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