Помпео оцінив шанси на денуклеаризацію КНДР

Помпео зазначив, що голова держради КНДР Кім Чен Ин буде рухатися до виконання взятих на себе зобов'язань

Госсекретарь Майкл Помпео заявил, что есть все шансы на свертывание ядерных программ КНДР. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Fox News.

По его словам денуклеаризация Северной Кореи все еще возможна.

"Мы это видели. Мы это видели в ходе обсуждений (с руководством в Пхеньяне, - ред.). Председатель (Госсовета КНДР, - ред.) Ким (Чен Ын, - ред.) заявил своим, что им необходимо менять курс, необходимо улучшать экономические условия внутри страны, это его слова, не мои", - подчеркнул Помпео.

Помпео отметил, что председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын будет двигаться к выполнению взятых на себя обязательств, а затем США в свою очередь выполнят обязательства, касающиеся обеспечения стабильности на Корейском полуострове.

Напомним, президент Соединенных Шатов Дональд Трамп подтвердил, что встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во Вьетнаме в феврале.

До этого Южная Корея и США обсудили денуклеаризацию КНДР. В ходе переговоров стороны подвели итоги сотрудничества двух стран в вопросах денуклеаризации КНДР и установления прочного мира на Корейском полуострове.

РБК-Украина писало, что в Пентагоне заявили, что КНДР, как и ранее, является угрозой для Соединенных Штатов Америки

Напомним, 23 октября 2018 года правительство Южной Кореи ратифицировало соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова, которое было подписано в сентябре лидерами двух Корей Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином.