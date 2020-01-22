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У Сенаті США змінили резолюцію щодо порядку проведення імпічменту Трампа

Новини » Політика     22.01.2020 - 02:50
У Сенаті США змінили резолюцію щодо порядку проведення імпічменту Трампа
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Сторонам надали більше часу для висловлення вступних аргументів

Лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл змінив свою резолюцію, яка визначає порядок проведення процесу з імпічменту президента США Дональда Трампа в верхній палаті Конгресу, після критики демократів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Документ необхідний для того, щоб дати сторонам по три дні на висловлення їхніх вступних аргументів.

"Макконнелл в останню хвилину вніс зміни до своєї резолюції щодо судового процесу з імпічменту Трампа, щоб дати сторонам по три дні на висловлення їхніх вступних аргументів, загальна тривалість яких може бути не більше 24 годин", - йдеться в повідомленні.

До цього кожній стороні надавалося два дні по 12 годин, що означало би проведення слухань пізно вночі.

Резолюція також дозволяє кожній стороні обрати, скільки людей може виступити з аргументами.

Водночас, головна суперечка про те, чи проводитимуться слухання з додатковими свідками по справі імпічменту, на чому наполягають демократи, залишається відкритою.

Нагадаємо, 16 січня Сенат Сполучених Штатів почав судовий розгляд по справі про імпічмент президента Дональда Трампа, після подання двох статей звинувачення. Раніше Палата представників США передала документ зі звинуваченнями Трампа у використанні президентських повноважень для тиску на іноземний уряд - українську владу.

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