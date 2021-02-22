СБУ викрила масштабну схему розкрадання коштів "Укрзалізниці"

Служба безпеки України викрила масштабну схему розкрадання коштів "Укрзалізниці", які були виділені на ремонт залізничного мосту. Правоохоронці повідомили про підозру організаторам оборудки.

Як повідомляється, ділки організували оборудку під час відновлення залізничного мосту на ділянці міжнародного сполучення Гомель - Чернігів - Київ. Від цього об’єкту залежить функціонування транспортного коридору, що проходить територією України.

СБУ встановила, що посадовці регіональної філії "Південно-західна залізниця" діяли спільно із менеджментом підрядної організації. Під час капітального ремонту об’єкту критичної інфраструктури, вони штучно вдвічі завищили обсяги виконаних робіт і вартість матеріалів.

Наразі ділкам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Фото: СБУ викрило схему розкрадання коштів (ssu.gov.ua)