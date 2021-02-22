ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

СБУ викрила масштабну схему розкрадання коштів "Укрзалізниці"

Новость на русском → Понеділок 22 лютого 2021 12:17
СБУ викрила масштабну схему розкрадання коштів "Укрзалізниці" Фото: міст (ssu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Служба безпеки України викрила масштабну схему розкрадання коштів "Укрзалізниці", які були виділені на ремонт залізничного мосту. Правоохоронці повідомили про підозру організаторам оборудки.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, ділки організували оборудку під час відновлення залізничного мосту на ділянці міжнародного сполучення Гомель - Чернігів - Київ. Від цього об’єкту залежить функціонування транспортного коридору, що проходить територією України.

СБУ встановила, що посадовці регіональної філії "Південно-західна залізниця" діяли спільно із менеджментом підрядної організації. Під час капітального ремонту об’єкту критичної інфраструктури, вони штучно вдвічі завищили обсяги виконаних робіт і вартість матеріалів.

Наразі ділкам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Фото: СБУ викрило схему розкрадання коштів (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше СБУ викрила привласнення комерсантами майна ЗАТ "Укргідроенерго" більш ніж на 32 млн гривень.

Крім того, СБУ викрила в Черкасах розкрадання близько млн гривень на будівництво диспетчерської станції для швидкої допомоги. Реальну вартість і обсяги відповідних робіт штучно завищили.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Служба безпеки України
NEWS
Нове похолодання йде в Україну: названа дата
Нове похолодання йде в Україну: названа дата
DAILY
Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ