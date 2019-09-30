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Помічник держсекретаря США відвідає Україну

Новини » Політика    30.09.2019 - 18:24
Помічник держсекретаря США відвідає Україну
Фото: Деніз Наталі (sunstar.com.ph)

Візит буде здійснений до 5 жовтня

Помічник державного секретаря Соединненых Штатів Америки Майка Помпео Деніз Наталі до 5 жовтня відвідає Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Державного департаменту.

Як повідомляється, Наталі в ході візиту зустрінеться з міністром у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксаною Колядою.

"Помічник держсекретаря Деніз Наталі з Бюро операцій з врегулювання конфліктів та стабілізації відвідає Варшаву і Краків (Польща) та Києва (Україна) з 30 вересня по 5 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в Києві Наталі проведе зустріч з Колядою, а також зі спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) та неурядовими організаціями для обговорення підтримки реінтеграції ветеранів та конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що держсекретар США Майк Помпео заявляв, що саме адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа надала військову допомогу Україні. Також він зазначив, що переговори про надання військової підтримки Україні завжди були "на 100% відповідають, на 100% законними і на 100% забезпечували захист американських платників податків в доцільному використанні їхніх коштів".

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що європейські країни виділяють недостатньо грошей Україні в порівнянні з США.

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