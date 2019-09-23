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Саме Трамп вирішив надати військову допомогу Україні, - Помпео

Новини » Політика    23.09.2019 - 02:29
Саме Трамп вирішив надати військову допомогу Україні, - Помпео
Фото: Майк Помпео (flickr.com/Gage Skidmore)

Голова Держдепу заявив, що екс-президент Обама дозволив Росії "забрати п'яту частину України"

Саме адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа надала військову допомогу Україні. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, передає "Голос Америки".

Він також відзначив, що переговори щодо надання оборонної підтримки Україні завжди були "на 100% відповідні, на 100% законні і на 100% забезпечували захист американських платників податків у доцільному використанні їхніх коштів".

"Я слухав переговори і пам'ятаю, як минула адміністрація відмовлялася надати оборонну зброю Україні. Президент (Дональд Трамп, - ред.) ухвалив рішення про надання, і не одного разу і не двічі, а вже тричі, щоб народ України міг опиратись захопленню південного сходу України", - заявив Помпео.

З його слів, саме минула адміністрація Барака Обами дозволила Володимиру Путіну "забрати п'яту частину України".

"Ми хочемо мати гарні відносини з народом України. Ми хочемо, щоб вони були вільні та незалежні", - наголосив Помпео.

Він також висловив сподівання, що правда про дії колишнього віце-президента США Джо Байдена в Україні стане відомою.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що європейські країни виділяють недостатньо грошей Україні порівняно з США.

Трамп визнав, що обговорював з Зеленським корупцію і згадував Байдена Трамп заявив, що країни ЄС виділяють мало грошей Україні порівняно з США
Новини України военная помощьДональд ТрампМайк Помпео
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