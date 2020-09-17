ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

За "помічника" Юрченка внесли заставу

Автор: РБК-Україна

За Івана Фіщенка, якого Національне антикорупційне бюро підозрює у хабарництві і змову з народним депутатом Олександром Юрченко, внесли заставу. За нього внесли заставу в 1,552 млн гривень.

Популярні новини

Про це повідомили РБК-Україна в прес-службі Вищого антикорупційного суду.

Втім, у ВАКС не володіють інформацією, чи він вийшов з СІЗО.

Нагадаємо, раніше НАБУ опублікувало матеріали справи, де Юрченко завуальовано натякнув на необхідність передати йому хабар за внесення правок до законопроекту про переробку відходів. Зокрема, нардеп просив 13 тисяч доларів за внесення пропозицій до законопроекту і надалі 200 тисяч доларів для підкупу народних депутатів. Сьогодні Юрченку офіційно оголосили про підозру.

Як повідомляло РБК-Україна, Юрченка виключили з фракції "Слуга народу".

При цьому президент Володимир Зеленський заявив, що Юрченко обов'язково сяде у в'язницю.

Відзначимо, вчора ВАКС узяв Івана Фіщенка під варту з альтернативою внесення застави в розмірі 1 мільйона 552 тисяч гривень.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України нардепвзятказалогпомощник