За "помічника" Юрченка внесли заставу

За Івана Фіщенка, якого Національне антикорупційне бюро підозрює у хабарництві і змову з народним депутатом Олександром Юрченко, внесли заставу. За нього внесли заставу в 1,552 млн гривень.

Про це повідомили РБК-Україна в прес-службі Вищого антикорупційного суду.

Втім, у ВАКС не володіють інформацією, чи він вийшов з СІЗО.

Нагадаємо, раніше НАБУ опублікувало матеріали справи, де Юрченко завуальовано натякнув на необхідність передати йому хабар за внесення правок до законопроекту про переробку відходів. Зокрема, нардеп просив 13 тисяч доларів за внесення пропозицій до законопроекту і надалі 200 тисяч доларів для підкупу народних депутатів. Сьогодні Юрченку офіційно оголосили про підозру.

Як повідомляло РБК-Україна, Юрченка виключили з фракції "Слуга народу".

При цьому президент Володимир Зеленський заявив, що Юрченко обов'язково сяде у в'язницю.

Відзначимо, вчора ВАКС узяв Івана Фіщенка під варту з альтернативою внесення застави в розмірі 1 мільйона 552 тисяч гривень.