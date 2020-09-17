Зеленський про нардепа Юрченка: він обов'язково сяде до в'язниці

Президент України Володимир Зеленський радий, що народному депутату Олександру Юрченку підписали підозру. Він заявив, що попереджав про відповідальність всі партії.
Про це він заявив на брифінгу у Львівській області.
Він зазначив, що до влади люди спочатку приходять чесні, але міцності їм не вистачає.
"Я дуже радий, сьогодні дали підозру правоохоронці, він (нардеп, - ред.) її отримав і обов'язково сяде до в'язниці", - заявив він.
Сьогодні перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук оголосив про виключення з фракції "Слуга народу" Юрченка. В цей же день генеральний прокурор Ірина Венедиктова підписала йому підозру.
Зазначимо, НАБУ опублікувало матеріали справи нардепа. Він завуальовано натякнув на необхідність передати йому хабар - "надати плюшки".
Після публікації матеріалів стало відомо, що він виходить з фракції "Слуга народу". Офіс президента заявив про зухвалу поведінку народного депутата і вважає, що він втратив етичні підстави бути нардепом.
Юрченко інкримінують можливе отримання хабарів за внесення поправок до законопроектів.