Фото: Олександр Юрченко (facebook.com)

Народному депутату Олександру Юрченку повідомили про підозру. Його підозрюють в отриманні хабарів за голосування за певні законопроекти.

Про це повідомили в прес-службі Офісу генерального прокурора.

Юрченко підозрюється за ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди у значному розмірі, а також підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб).

"За даними слідства, народний обранець в завуальованій формі попросив надати йому через посередника неправомірну вигоду в сумі 13 тисяч доларів за внесення пропозицій до законопроекту і надалі 200 тисяч доларів для підкупу народних депутатів - членів Комітету (з питань енергетики та житлово-комунальних послуг - ред.) за голосування за подані ним пропозиції", - повідомили в ОГП.

Нагадаємо, раніше Юрченка виключили з фракції "Слуга народу".

Також президент Володимир Зеленський заявив, що Юрченко обов'язково сяде у в'язницю.