ru ua
Сб, 05 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Допомога Україні сьогодні - це єдиний спосіб досягти миру для всіх, - Єрмак

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 04 березня 2022 23:42
Допомога Україні сьогодні - це єдиний спосіб досягти миру для всіх, - Єрмак Фото: глава офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава офісу президента Андрій Єрмак назвав допомогу Україні від Заходу єдиним способом досягти миру. За його словами, тільки так можна гарантувати, що історія не повториться і Європа не повернеться до найпохмуріших часів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Єрмака до The New York Tims.

"Ми змогли вистояти в запеклих боях в останні дні, незважаючи на жахливу жорстокість російських агресорів, і ми продовжимо битися - навіть якщо Росія стане окупуючою силою в Україні. Ми об'єднані навколо українського прапора, символу нашої ідентичності, нашої рішучості і нашої волі, але майбутнє і виживання нашої держави багато в чому залежать від Заходу", - написав Єрмак.

Глава ОП підкреслив, що війна Росії проти України може стати прологом до великої європейської або навіть глобальної бійні. Єрмак нагадав, що президент Володимир Зеленський після удару біля священного меморіалу України євреям, убитим у Другій світовій війні, написав у Twitter: "який сенс говорити" ніколи більше " протягом 80 років, якщо світ мовчить?"

"Підтримувати нас сьогодні і допомагати нам - це єдиний спосіб досягти миру для всіх і гарантувати, що історія не повториться, щоб наше майбутнє не повторило найпохмуріші часи Європи", - підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, 1 березня Київ зазнав потужної ракетної атаки, під удар російських військ потрапив меморіальний комплекс Бабин Яр.

Війна Росії проти України триває дев'ятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Єрмак Офіс президента Війна Росії проти України
NEWS
НАТО дало "зелене світло" для подальшого бомбардування українських міст, - Зеленський
НАТО дало "зелене світло" для подальшого бомбардування українських міст, - Зеленський
DAILY
Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна