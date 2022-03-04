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Помощь Украине сегодня - это единственный способ достичь мира для всех, - Ермак

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Киев, Пятница 04 марта 2022 23:42
Помощь Украине сегодня - это единственный способ достичь мира для всех, - Ермак Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал помощь Украине от Запада единственным способом достичь мира. По его словам, только так можно гарантировать, что история не повторится и Европа не вернется к самым мрачным временам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Ермака в The New York Tims.

"Мы смогли выстоять в ожесточенных боях в последние дни, несмотря на чудовищную жестокость российских агрессоров, и мы продолжим сражаться - даже если Россия станет оккупирующей силой в Украине. Мы объединены вокруг украинского флага, символа нашей идентичности, нашей решимости и нашей воли, но будущее и выживание нашего государства во многом зависят от Запада", - написал Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что война России против Украины может стать прологом к большой европейской или даже глобальной бойне. Ермак напомнил, что президент Владимир Зеленский после удара возле священного мемориала Украины евреям, убитым во Второй мировой войне, написал в Twitter: "какой смысл говорить "никогда больше" в течение 80 лет, если мир молчит?"

"Поддерживать нас сегодня и помогать нам - это единственный способ достичь мира для всех и гарантировать, что история не повторится, чтобы наше будущее не повторило самые мрачные времена Европы", - подчеркнул Ермак.

Напомним, 1 марта Киев подвергся мощной ракетной атаке, под удар российских войск попал мемориальный комплекс Бабий Яр.

Война России против Украины продолжается девятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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