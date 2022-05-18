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Окупанти не наважуються форсувати Сіверський Донець, - глава Луганської ОВА

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Середа 18 травня 2022 02:48
Окупанти не наважуються форсувати Сіверський Донець, - глава Луганської ОВА Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t.me/dom_channel)
Автор: Роман Мирончук

У Луганській області російські військові відмовляються йти в Білогорівку і форсувати Сіверський Донець, тому що бояться померти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

"Сіверський Донець орки поки не форсують. Страшно. Іноземні ЗМІ передають, що Путін особисто розробляє план, як це можна зробити. Самі воїни відмовляються йти в Білогорівку, знаючи, що їх там чекає тільки смерть. ЗСУ роблять все можливе, щоб росіяни не змогли пройти річку, створити плацдарм для наступу і відрізати нас від "дороги життя", - сказав Гайдай.

Він також зазначив, що російські війська зосередилися виключно на Луганській області, це зараз форпост, що стримує російську навалу. При цьому відомостей про підготовку окупантами "референдуму" немає.

Нагадаємо, в іноземних ЗМІ написали, що Путін визначає пересування військ РФ на Донбасі на рівні бригадного генерала

Ми також писали про те, що зараз 10% території Луганської області підконтрольні Україні.

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