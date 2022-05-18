Окупанти не наважуються форсувати Сіверський Донець, - глава Луганської ОВА

У Луганській області російські військові відмовляються йти в Білогорівку і форсувати Сіверський Донець, тому що бояться померти

"Сіверський Донець орки поки не форсують. Страшно. Іноземні ЗМІ передають, що Путін особисто розробляє план, як це можна зробити. Самі воїни відмовляються йти в Білогорівку, знаючи, що їх там чекає тільки смерть. ЗСУ роблять все можливе, щоб росіяни не змогли пройти річку, створити плацдарм для наступу і відрізати нас від "дороги життя", - сказав Гайдай.

Він також зазначив, що російські війська зосередилися виключно на Луганській області, це зараз форпост, що стримує російську навалу. При цьому відомостей про підготовку окупантами "референдуму" немає.