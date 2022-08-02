Допомагали призовникам втікати з України. У Молдові накрили нелегальний бізнес

У Молдові зловмисники організували нелегальний бізнес. Вони "продавали" виїзд військовозобов'язаних чоловіків з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Молдови .

В поліції Молдови відзначають, що у кожного члена злочинного угруповання була своя роль. Частина займалася незаконним переправленням чоловіків з України до Молдови. За свої послуги вони отримували 3,5 тисяч доларів від кожної людини, якій допомогли перейти кордон.

За інформацією правоохоронців, чотирьох членів групи затримали у вівторок, 2 серпня. Їх підозрюють у незаконному перетині кордону, організації незаконної міграції, корупції.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила шахрая, який допоміг 20 чоловікам призовного віку виїхати з України. За свої "послуги" він вимагав 3,5 тисячі доларів з людини.

Також ми писали, що правоохоронці викрили схему виготовлення довідок про непридатність до військової служби, за допомогою яких військовозобов'язані могли перетнути державний кордон України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.