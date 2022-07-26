У Білій Церкві чоловікам підробляли довідку про непридатність для втечі з України

Правоохоронці викрили схему виготовлення довідок про непридатність до військової служби, за допомогою яких військовозобов'язані могли перетнути державний кордон України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Слідство зазначає, що двоє жителів Білої Церкви організували виготовлення документів, завдяки яким чоловіки призовного віку могли безперешкодно перетнути держкордон в умовах воєнного стану.

Зазначається, що підозрювані не лише виготовляли довідки про непридатність, а й надавали допомогу у переправленні людей через кордон.

"Вартість таких "послуг" коливалася від 25 до 32 тисяч гривень. В офісі зловмисників поліцейські вилучили понад 350 печаток та кліше різних організацій та медичних установ, а також пристрої для виготовлення фейкових документів", - повідомив начальник ГУ Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

Встановлено виготовлення документів для виїзду 21 чоловіка призовного віку.

Правоохоронці повідомили двом громадянам про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу).