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У Білій Церкві чоловікам підробляли довідку про непридатність для втечі з України

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Біла Церква, Вівторок 26 липня 2022 19:56
У Білій Церкві чоловікам підробляли довідку про непридатність для втечі з України Фото: у Білій Церкві чоловікам підробляли довідку про непридатність для втечі з України (facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці викрили схему виготовлення довідок про непридатність до військової служби, за допомогою яких військовозобов'язані могли перетнути державний кордон України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Слідство зазначає, що двоє жителів Білої Церкви організували виготовлення документів, завдяки яким чоловіки призовного віку могли безперешкодно перетнути держкордон в умовах воєнного стану.

Зазначається, що підозрювані не лише виготовляли довідки про непридатність, а й надавали допомогу у переправленні людей через кордон.

"Вартість таких "послуг" коливалася від 25 до 32 тисяч гривень. В офісі зловмисників поліцейські вилучили понад 350 печаток та кліше різних організацій та медичних установ, а також пристрої для виготовлення фейкових документів", - повідомив начальник ГУ Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

Встановлено виготовлення документів для виїзду 21 чоловіка призовного віку.

Правоохоронці повідомили двом громадянам про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу).

Як повідомлялося раніше, станом на початок липня, поліція відкрила понад 890 справ за фактами незаконного переправлення через держкордон чоловіків, що підпадають під мобілізацію.

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