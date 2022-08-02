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Помогали призывникам сбегать из Украины. В Молдове накрыли нелегальный бизнес

Фото: в Молдове задержали группировку, помогавшую украинцам нелегально пересекать границу (border.gov.md)
Автор: Иван Носальский

В Молдове злоумышленники организовали нелегальный бизнес. Они "продавали" выезд военнообязанных мужчин из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Молдовы.

По информации правоохранителей, четырех членов группы задержали во вторник, 2 августа. Их подозревают в незаконном пересечении границы, организации незаконной миграции, коррупции.

В полиции Молдовы отмечают, что у каждого члена преступной группировки была своя роль. Часть занималась незаконной переправкой мужчин из Украины в Молдову. За свои услуги они получали 3,5 тысяч долларов от каждого человека, которому помогли перейти границу.

Напомним, ранее Служба безопасности разоблачила мошенника, который помог 20 мужчинам призывного возраста выехать из Украины. За свои "услуги" он требовал 3,5 тысячи долларов с человека.

Также мы писали, что правоохранители разоблачили схему изготовления справок о непригодности к военной службе, с помощью которых военнообязанные могли пересечь государственную границу Украины.

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