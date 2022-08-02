Помогали призывникам сбегать из Украины. В Молдове накрыли нелегальный бизнес

В Молдове злоумышленники организовали нелегальный бизнес. Они "продавали" выезд военнообязанных мужчин из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Молдовы .

В полиции Молдовы отмечают, что у каждого члена преступной группировки была своя роль. Часть занималась незаконной переправкой мужчин из Украины в Молдову. За свои услуги они получали 3,5 тысяч долларов от каждого человека, которому помогли перейти границу.

По информации правоохранителей, четырех членов группы задержали во вторник, 2 августа. Их подозревают в незаконном пересечении границы, организации незаконной миграции, коррупции.

Напомним, ранее Служба безопасности разоблачила мошенника, который помог 20 мужчинам призывного возраста выехать из Украины. За свои "услуги" он требовал 3,5 тысячи долларов с человека.

Также мы писали, что правоохранители разоблачили схему изготовления справок о непригодности к военной службе, с помощью которых военнообязанные могли пересечь государственную границу Украины.

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