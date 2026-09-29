Ошибки Face ID и хакерские атаки: Apple выпустила два срочных апдейта iOS

Масштабный релиз ОС состоялся 14 сентября, когда компания перевела свои устройства на 27-е поколение.

Выпуск мелких обновлений через несколько недель после этого является привычной практикой: они помогают быстро устранить баги, которые становятся явными при массовом использовании новых продуктов.

Исправление для Face ID и экрана

Больше всего проблем возникло у владельцев новых флагманов iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Смартфоны внезапно перезагружались, если Face ID не мог с первого раза распознать лицо. В iOS 27.0.1 эта ошибка была полностью устранена.

Также разработчики исправили еще несколько сбоев:

Убрали цветные пятна на фото с 2-кратным зумом;

на фото с 2-кратным зумом; Разблокировали сенсор экрана , зависавший при одновременном открытии Центра уведомлений и Центра управления;

, зависавший при одновременном открытии Центра уведомлений и Центра управления; Улучшили стабильность работы нейросетевого модуля Neural Engine.

Читайте больше: Бюджетный iPhone 18e задерживается: сколько будет стоить и чем будет отличаться

Закрытие уязвимости в CoreGraphics

Вместе с этим Apple выпустила патчи безопасности iOS 26.7.1 и iPadOS 26.7.1. По правилам компании подробности о пробелах в защите не разглашают, пока не появится официальная поправка.

Апдейт устраняет проблему CVE-2026-86950 в графическом модуле CoreGraphics, отвечающем за вывод картинок и PDF-файлов.

Любопытно, что ошибку обнаружили специалисты по безопасности Meta. Она позволяла вредоносному файлу выполнять посторонний код на устройстве из-за выхода за пределы памяти.

В Apple подтвердили, что хакеры уже могли использовать эту уязвимость в точечных атаках на пользователей со старыми версиями iOS.

Обновление безопасности доступно для iPhone 11 и более новых моделей, а также для большинства актуальных планшетов iPad. Владельцам этих гаджетов советуют установить патч как можно быстрее.