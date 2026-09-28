ua en ru
Пн, 28 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Самое большое обновление за два года: Apple представит новый iPad mini в октябре

14:16 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Ольга Завада
Самое большое обновление за два года: Apple представит новый iPad mini в октябре Apple кардинально сменит iPad mini (скриншот: Apple)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Уже в октябре Apple готовится презентовать новое поколение iPad mini. Обновление станет самым масштабным за последние два года - изменится дизайн экрана, а производительность существенно возрастет.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Macworld.

Покупка актуального iPad mini, по словам аналитиков, не самое выгодное решение, ведь гаджет не обновлялся с 2024 года и остается единственным планшетом бренда с устаревшим расположением камеры.

Впрочем, ситуация изменится уже через несколько недель.

Переход на OLED и новые возможности экрана

Самым большим новшеством iPad mini 8 станет отказ от классической LCD-панели в пользу современного OLED-дисплея. Это обеспечит глубокий черный цвет, более насыщенные оттенки и более высокую контрастность.

Кроме улучшенной цветопередачи, инженеры обновили и конструкцию фронтальной панели:

  • фронтальная камера переместится на альбомную (длинную) грань устройства;
  • рамки вокруг дисплея станут значительно тоньше;
  • общая диагональ экрана увеличится при сохранении компактных габаритов.

В то же время в сети ходят слухи о частоте обновления экрана: по отдельным утечкам, планшет может сохранить базовую частоту 60 Гц вместо плавных 120 Гц ProMotion.

Читайте больше: Смарт-очки Apple выйдут без экрана: когда ждать релиз

Влагозащита и вибрационные динамики

По данным источников в Bloomberg, Apple испытывает полностью переделанный корпус с защитой от воды по стандарту iPhone.

Такое решение станет ключевым преимуществом для пользователей, выбирающих компактный планшет в качестве электронной книги.

Чтобы обеспечить герметичность корпуса Купертино планирует отказаться от обычных отверстий под динамики.

Вместо них устройство может получить инновационную аудиосистему на основе вибрации корпуса, что сделает iPad mini первым устройством бренда с такой технологией.

Больше интересного: Apple разрабатывает защиту от кражи iPhone: в коде iOS нашли тайную функцию

Производительность и новые возможности ИИ

"Сердцем" устройства станет новый процессор A19 Pro или A20 Pro. Новое железо оптимизировано для работы топовых ИИ-систем.

Для стабильной работы сложных алгоритмов объем оперативной памяти вырастет на 50 процентов - с 8 до 12 ГБ.

Цена и сроки выхода

По последним данным, Apple планирует выпустить обновленный планшет уже в октябре.

Теперь текущая версия iPad mini со 128 ГБ памяти стоит от 599 долларов. Поскольку планшет получит масштабные технические изменения, эксперты не исключают дальнейшего роста стартовой цены.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Apple iPad Гаджеты
Новости
Зеленский сообщил о "дальнобойных санкциях" против заводов РФ и "цели" в Черном море
Зеленский сообщил о "дальнобойных санкциях" против заводов РФ и "цели" в Черном море
Аналитика
Черная полоса. Как Украина переживет осень и зиму и ждать ли коллапса экономики
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Черная полоса. Как Украина переживет осень и зиму и ждать ли коллапса экономики