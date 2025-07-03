Ошибка во время ходьбы, которая приводит к ухудшению осанки: это делают все

В современном мире смартфон стал неотъемлемой частью повседневной жизни. Ежедневная привычка ходить с опущенной головой, глядя в экран, постепенно приводит к сутулости и перенапряжению мышц шеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Как телефон вредит осанке

Доктор Дэвид Джейкоб рассказал, что худший способ ходить - это с опущенной головой (например, глядя в телефон) или когда голова не на одной линии с шеей, плечами, бедрами, коленями и лодыжками.

Когда голова наклонена вперед лишь на 15 градусов, то такая поза создает дополнительное давление на позвоночник на 13 кг, а на 18 кг при 30 градусах.

Это, безусловно, может привести к хронической боли, дисбалансу или проблемам с подвижностью. Под этой постоянной нагрузкой мышцы становятся жесткими и снижают их функциональность.

Тело должно адаптироваться к весу, направленному вперед, что приводит к еще ухудшению осанки и снижению функциональности.

Признаки, указывающие на проблемы с осанкой

К основным признакам относят:

ваша голова достигает места назначения раньше остального вашего тела

изогнутые плечи

сутулитесь, когда сидите, плечи напоминают букву "С"

боль в верхней, средней или нижней части спины

напряженные косые мышцы живота и сгибатели бедра

расстройство пищеварения

Как улучшить осанку во время ходьбы

Выполняйте упражнения на расслабление мышц

Укрепление мышц может вернуть тело в правильное положение.

Доктор Джейкоб советует стать у стены так, чтобы пятки ног касались стены, а также верхняя часть плеч и ягодиц, чтобы увидеть, касается ли голова. Если нет, вы перегружаете свое тело

Положите одну руку на затылок, а другую на лоб. Поочередно двигайте головой вперед и назад - так вы задействуете все силы мышц.

Во время растягивания не вращайте шею. Вместо этого кивните в знак "да" очень медленным движением, прижав подбородок к груди.

Исправьте округлые плечи

Растяжка грудных мышц может помочь решить проблему сутулости плеч.