Помощники Трампа обсудят детали поставок ракет для Patriot в Украину, - CNN

Информацию о планах помощников Трампа обсудить военную помощь Украине раскрыл изданию неназванный источник.

Собеседник CNN уточнил, что в администрации Трампа уже обсуждали то, как доставить дополнительные ракеты для Patriot в Украину. Это произошло после телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 4 июля.

По данным источника, во время разговора Зеленский попросил разъяснений по поводу приостановки поставок оружия, но Трамп дал понять, что по-прежнему готов помочь Украине в обороне.

Еще один собеседник рассказал журналистам, что в телефонных разговорах с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном в конце прошлой недели Трамп также обсуждал поставки систем Patriot Украине. Обсуждался вариант, при котором европейские страны либо передадут Украине свои системы, либо частично покроют расходы на поставки.

Ожидается, что обсуждение поставок оружия также продолжится между украинской стороной и специальным представителем Трампа по Украине Китом Келлогом во время конференции по восстановлению Украины, которая пройдет 10-11 июля в Риме.