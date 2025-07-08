Помічники Трампа обговорять деталі поставок ракет для Patriot в Україну, - CNN

Інформацію про плани помічників Трампа обговорити військову допомогу Україні розкрило виданню неназване джерело.

Співрозмовник CNN уточнив, що в адміністрації Трампа вже обговорювали те, як доставити додаткові ракети для Patriot в Україну. Це сталося після телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю, 4 липня.

За даними джерела, під час розмови Зеленський попросив роз'яснень щодо припинення постачання зброї, але Трамп дав зрозуміти, що, як і раніше, готовий допомогти Україні в обороні.

Ще один співрозмовник розповів журналістам, що в телефонних розмовах із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем і президентом Франції Еммануелем Макроном наприкінці минулого тижня Трамп також обговорював постачання систем Patriot Україні. Обговорювався варіант, за якого європейські країни або передадуть Україні свої системи, або частково покриють витрати на постачання.

Очікується, що обговорення постачань зброї також продовжиться між українською стороною і спеціальним представником Трампа по Україні Кітом Келлогом під час конференції з відновлення України, яка відбудеться 10-11 липня в Римі.