УПЦ МП погрожує відлучити прихильників автокефалії від церкви, - джерело

УПЦ Московського патріархату намагається заблокувати створення автокефальної церкви
Прихильникам автокефалії з числа архієреїв Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату погрожують відлучити від церкви. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "На півдорозі до томосу: як проходить створення помісної православної церкви".
Зазначимо, цього тижня президент Петро Порошенко в рамках підготовки об'єднавчого собору планував провести зустріч з архієреями УПЦ (МП), проте вона фактично була зірвана через паралельний собор в Києво-Печерській лаврі. У той же час деякі єпископи з числа проукраїнського крила церкви все ж були присутні на зустрічі.
Точна кількість архієреїв, які зустрілися з Порошенком, невідома. Як пояснив залучений до процесу створення помісної церкви директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко, їх імена зберігають в таємниці через безпрецедентний тиск. Співрозмовник РБК-Украина, знайомий з деталями зустрічі, підтвердив цю інформацію і пояснив, що мова йде про погрози заборони на служіння, аж до відлучення від церкви.
Нагадаємо, раніше ієрархи УПЦ Московського патріархату, які були на зустрічі з президентом Петром Порошенком, заявили про безпрецедентний тиск Москви.
Напередодні Вселенський патріарх Варфоломій виступив із зверненням до українців, в якому пообіцяв допомогти у вирішенні церковних проблем.