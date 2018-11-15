УПЦ МП погрожує відлучити прихильників автокефалії від церкви, - джерело

Фото: предстоятель УПЦ МП Онуфрій (president.gov.ua)

УПЦ Московського патріархату намагається заблокувати створення автокефальної церкви

Прихильникам автокефалії з числа архієреїв Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату погрожують відлучити від церкви. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "На півдорозі до томосу: як проходить створення помісної православної церкви".

Зазначимо, цього тижня президент Петро Порошенко в рамках підготовки об'єднавчого собору планував провести зустріч з архієреями УПЦ (МП), проте вона фактично була зірвана через паралельний собор в Києво-Печерській лаврі. У той же час деякі єпископи з числа проукраїнського крила церкви все ж були присутні на зустрічі.

Точна кількість архієреїв, які зустрілися з Порошенком, невідома. Як пояснив залучений до процесу створення помісної церкви директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко, їх імена зберігають в таємниці через безпрецедентний тиск. Співрозмовник РБК-Украина, знайомий з деталями зустрічі, підтвердив цю інформацію і пояснив, що мова йде про погрози заборони на служіння, аж до відлучення від церкви.

Нагадаємо, раніше ієрархи УПЦ Московського патріархату, які були на зустрічі з президентом Петром Порошенком, заявили про безпрецедентний тиск Москви.

Напередодні Вселенський патріарх Варфоломій виступив із зверненням до українців, в якому пообіцяв допомогти у вирішенні церковних проблем.