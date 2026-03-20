Умер патриарх Филарет: каким был его путь от семинариста до Героя Украины

Главное: Умер патриарх Филарет от последствий обострения хронических заболеваний, ему было 97 лет (77-м году монашества и на 65-м году архиерейства).

О смерти сообщил митрополит Епифаний, призвав молиться об упокоении души Филарета.

Был родом из Донбасса (село Благодатное).

Активно выступал за автокефалию украинской церкви и перевод богослужебных книг на украинский.

В 2019 году получил звание Героя Украины.

Был почетным Патриархом Киевским и всея Руси-Украины.

"Сегодня в моем сердце, как и в сердцах многих украинцев, глубокая скорбь и печаль, ибо сегодня завершился земной путь Святейшего Патриарха Филарета", - написал он.

"Мы всегда будем помнить наставления Патриарха Филарета о важности поддержания единства Украинской Церкви вокруг Киевского Престола", - отметил Епифаний.

Филарет был украинским православным архиереем, который в 1995-2018 годах возглавлял Киевский патриархат с титулом Патриарха Киевского и всей Руси-Украины. С декабря 2018-го получил титул Почетного патриарха Православной церкви Украины. В 2019 году ему было присвоено звание Героя Украины.

Реакция спикера ПЦУ на смерть Филарета

В свою очередь спикер ПЦУ Евстратий Зоря отметил, что Филарет внес значительный вклад в сохранение церковной жизни во время советских притеснений и в годы духовного возрождения Украины.

Потеря отца во время Второй мировой войны (1943) повлияла на юного Михаила и его духовный путь, напомнил Евстратий Зоря.

Благодаря его позиции состоялся Объединительный Собор 15 декабря 2018 года, создание ПЦУ и получение томоса об автокефалии.

Призыв к епископату, духовенству и верующим ПЦУ возносить молитвы и ожидать официального расписания прощания, отпевания и погребения.

В 2018 году Святой и Священный Синод Вселенского Патриархата признал апелляцию Филарета относительно решения РПЦ 1992 года о "лишении сана". С июня 2019 года - архиерей на покое ПЦУ.

15 декабря 2018 г. созвал в храме Малой Софии в Киеве Поместный Собор УПЦ КП, который принял решение о прекращении отдельного существования религиозного объединения УПЦ КП и о вхождении в единую Православную Церковь Украины.

На основании принятого Объединительным Собором 15 декабря 2018 г. Устава ПЦУ стал постоянным членом Священного Синода ПЦУ как Почетный Патриарх Киевский и всея Руси-Украины и руководитель отдельной епархии в г. Киеве.

За свою церковную, общественную и миротворческую деятельность награжден многочисленными церковными и светскими наградами.

Детство и образование

Будущий патриарх родился в селе Благодатное Донецкой области. После школы в 1946 году поступил в Одесскую духовную семинарию, которую окончил с отличием.

Фото: Михаил Денисенко в молодые годы - будущий Патриарх Филарет (wikipedia.org)

В 1952 году завершил обучение в Московской духовной академии и получил степень кандидата богословия.

Начало церковного служения

1 января 1950 года он принял монашеский постриг с именем Филарет. Уже 15 января того же года был рукоположен в сан иеродиакона, а в июне 1951-го - в сан иеромонаха. С 1953 года преподавал в Московской духовной академии, а в 1956-м получил должность инспектора Саратовской духовной семинарии с возведением в сан игумена.

Фото: первые шаги монашеского служения Филарета: иеродиакон и иеромонах в 1951 году(wikipedia.org)

Впоследствии его перевели в Киев, где он стал инспектором духовной семинарии, а с 1958 года - ее ректором в сане архимандрита.

Служение в Украине и за рубежом

В 1960 году Филарета назначили управляющим делами Украинского экзархата и настоятелем Свято-Владимирского кафедрального собора в Киеве. В 1961-1962 годах он служил настоятелем подворья Русской Православной Церкви при Александрийском Патриархате в городе Александрии (ОАР).

Филарет родился в Донецкой области (facebook.com KyivPatriarchate)

12 января 1962 года определением Святейшего Патриарха Алексия и Священного Синода архимандрит Филарет был избран епископом Лужским, викарием Ленинградской епархии, с поручением управлять Рижской епархией. Впоследствии был епископом Венским и Австрийским. В декабре 19640-го назначен епископом Дмитровским, викарием Московской епархии, ректором Московской духовной академии и семинарии.

14 мая 1966 года возведен в сан архиепископа и назначен Экзархом Украины, архиепископом Киевским и Галицким, постоянным членом Священного Синода.

В 1968 году Патриарх Алексий возвел его в сан митрополита. Через три года он получил право ношения двух панагий.

Борьба за независимость украинской церкви

В 70-80-е годы митрополит Филарет вел активную церковную общественную деятельность. После смерти Патриарха Пимена в 1990 году Филарет стал Местоблюстителем на Московский патриарший престол и возглавил Поместный собор РПЦ.

Он выступил с инициативой предоставить Украинской православной церкви независимость в управлении, и осенью того же года Архиерейский собор принял это решение. Филарета избрали Предстоятелем УПЦ с титулом Митрополита Киевского и всея Украины.

После провозглашения независимости Украины в 1991 году Филарет созвал Всеукраинский собор, который провозгласил автокефалию УПЦ. Однако Русская православная церковь не соглашалась с этим. В 1992 году в Харькове состоялся собор РПЦ, избравший митрополита Владимира (Сабодана). Филарет отказался признавать его и назвал решение неканоническим.

Фото: за заслуги перед Украиной Филарет удостоен высшей государственной награды (facebook.com)

В июне 1992 года Всеукраинский поместный собор объявил о создании единой Украинской православной церкви Киевского патриархата. В 1995 году Филарета избрали ее патриархом. Он активно выступал за автокефалию украинской церкви и инициировал перевод богослужебных книг на украинский язык.

Переход в ПЦУ

15 декабря 2018 года в Киеве состоялся Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины. Филарет не выдвигал свою кандидатуру на предстоятеля. После избрания митрополита Епифания он был провозглашен духовным наставником ПЦУ и получил титул почетного патриарха.