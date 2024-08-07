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Впервые поднял украинский флаг над Ратушей. Во Львове умер экс-депутат Зиновий Саляк

Среда 07 августа 2024 10:35
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Впервые поднял украинский флаг над Ратушей. Во Львове умер экс-депутат Зиновий Саляк Зиновий Саляк скончался на 76-м году жизни (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

После тяжелой болезни отошел в вечность депутат первого демократического созыва Львовского городского совета Зиновий Саляк.

РБК-Украина рассказывает, что известно о трагическом событии.

Что известно о смерти Зиновия Саляка

О смерти выдающегося украинца сообщил городской глава Львова Андрей Садовый.

"На 76-м году жизни после тяжелой болезни отошел в вечность Зиновий Саляк, депутат Первого демократического созыва Львовского городского совета", - написал он 6 августа на своей странице в Facebook.

Чиновник уточнил, что господин Зиновий был одним из трех отважных людей, которые в 1990 году впервые подняли флаг Украины над Ратушей во Львове.

"Вместе с ним тогда были Евгений Шморгун и Стефания Шабатура (на фото)", - уточнил мэр Львова.

Он добавил, что Саляк до последнего придерживался этой традиции и даже в почтенном возрасте ежегодно поднимал наш флаг.

"Мы помним! Светлая Память", - подытожил Садовый.

Впервые поднял украинский флаг над Ратушей. Во Львове умер экс-депутат Зиновий Саляк

Пост Садового (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)

Стоит отметить, что Зиновий Михайлович Саляк родился в 1948 году.

После первой каденции в городском совете Львова он еще несколько раз баллотировался в депутаты ЛГС, а также в депутаты Львовского областного совета.

В 2015 году он шел на выборы от политической партии "Воля", а в 2020 году - от партии "За майбутнє", однако его не избрали.

Несмотря на это, Саляк активно участвовал в общественной жизни города. Отстаивал, в частности (как общественный активист), создание сквера на улице Кульчицкой.

Напомним, ранее мы рассказывали, что умер 18-летний сын главы Львовской ОВА Козицкого.

Читайте также, что известно о смерти журналиста и исследователя Антарктики Владимира Бочкарева.

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