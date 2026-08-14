Умер бывший нардеп Евгений Шаго

В Украине скончался народный депутат Украины V и VI созывов Евгений Шаго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду .

Напоминаем, 16 июня ушел из жизни Сергей Осыка - нардеп трех созывов, ученый и бывший вице-премьер-министр.

Кроме того, Евгений Шаго был секретарем Счетной комиссии Верховной Рады шестого созыва.

Во время работы в Верховной Раде политик входил в состав двух комитетов:

В частности, Евгений Шаго занимал должность первого заместителя Министра Кабинета Министров Украины. Также он возглавлял правление корпорации "Единые энергетические системы Украины".

Политик долгое время занимался государственной и общественной деятельностью. Он успел поработать на нескольких должностях.

Он входил в состав Конституционной комиссии при Президенте Украины и готовил проект Основного Закона к историческому голосованию в парламенте.

Как сообщало РБК-Украина, 21 июня скончался Александр Рябека - нардеп V и VI созывов, ученый и правозащитник.

В Раде он возглавлял подкомитет по антикоррупционной политике, а также принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.