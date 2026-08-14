Помер колишній нардеп Євген Шаго

В Україні помер народний депутат України V та VI скликань Євген Шаго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду .

Нагадуємо, 16 червня пішов з життя Сергій Осика - нардеп трьох скликань, науковець і колишній віце-прем'єр-міністр.

Крім того, Євген Шаго був секретарем Лічильної комісії Верховної Ради шостого скликання.

Під час роботи у Верховній Раді політик входив до складу двох комітетів:

Зокрема, Євген Шаго обіймав посаду першого заступника Міністра Кабінету Міністрів України. Також він очолював правління корпорації "Єдині енергетичні системи України".

Політик тривалий час займався державною та громадською діяльністю. Він встиг попрацювати на кількох високих посадах.

Він входив до складу Конституційної комісії при Президентові України та готував проект Основного Закону до історичного голосування в парламенті.

Як повідомляло РБК-Україна, 21 червня помер Олександр Рябека - нардеп V та VI скликань, науковець і правозахисник.

У Раді він очолював підкомітет з питань антикорупційної політики, а також брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.