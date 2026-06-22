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Умер экс-нардеп и ликвидатор аварии на ЧАЭС

12:29 22.06.2026 Пн
1 мин
В парламенте он возглавлял комитет, работа которого была связана с борьбой с коррупцией
aimg Елена Чупровская
Умер экс-нардеп и ликвидатор аварии на ЧАЭС Фото: бывший народный депутат Александр Рябека (facebook.com/oleksandr.ryabeka)
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Скончался народный депутат Украины V и VI созывов Александр Рябека - ученый, правозащитник и участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Верховной Рады Украины.

Кто такой Александр Рябека

В парламенте он возглавлял подкомитет по вопросам законодательного обеспечения антикоррупционной политики и контроля за соблюдением прав граждан Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Помимо депутатской деятельности, Рябека был ученым и правозащитником.

Также он принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

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"С прискорбием сообщаем, что вчера, 21 июня, скончался народный депутат Украины V и VI созывов, ученый и правозащитник Александр Рябека", - говорится в сообщении Верховной Рады.

Как сообщало РБК-Украина, 16 июня скончался Сергей Осика - народный депутат трех созывов, ученый и бывший вице-премьер-министр, который в 1994-1996 годах участвовал в подготовке проекта Конституции Украины.

Ранее в июне Верховная Рада также сообщила о смерти Вячеслава Бельского - народного депутата II созыва, который голосовал за принятие Конституции Украины в 1996 году.

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