Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Охота на "Шахеды": в Украине начали разворачивать дроны-перехватчики Terra A1

03:35 18.04.2026 Сб
2 мин
Стоимость дрона от 3000 долларов и он разработан в сотрудничестве Украины и Японии
aimg Филипп Бойко
Фото: дрон-перехватчик Terra A1 (Terra Drone)

В Украине официально начали оперативное развертывание новейших беспилотников-перехватчиков Terra A1. Эта техника призвана бороться с дронами-камикадзе оккупантов РФ типа Shahed.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт японской компании Terra Drone.

Проект реализуют через компанию Amazing Drones, в которую инвестирует японский разработчик. Новейшие перехватчики уже передали одной из воинских частей и сейчас специалисты собирают отзывы непосредственно от операторов.

"Развертывание для оборонных целей уже началось в воинской части, и сейчас идет оценка и сбор отзывов в реальных условиях эксплуатации", - отметили в Terra Drone.

Военные внедряют оборудование поэтапно. Сначала дроны тестирует одно подразделение, а если результаты будут успешными, то технику передадут другим частям. Сейчас идет проверка производительности и поиск возможных эксплуатационных проблем.

Чем особенный Terra A1

Разработчики сделали ставку на скорость и простоту. Дрон создавали с учетом реального опыта боевых действий, что позволяет операторам быстро готовить аппарат к вылету и легко управлять им в воздухе.

Главные преимущества системы:

  • высокая маневренность: БПЛА мгновенно реагирует на команды;
  • качественная оптика: цифровая дневная камера позволяет точно видеть цель;
  • эффективность: аппарат разработан специально для перехвата воздушных целей;
  • скорость развертывания: минимум времени на подготовку в полевых условиях.

Первые отзывы с передовой уже есть. Начальник подразделения "Антишахед" Сил обороны Черниговской области дал высокую оценку новинке. По его словам, Terra A1 "легко управляется и очень плавно реагирует даже на резких поворотах".

Планы на массовое производство

Как только перехватчик докажет свою эффективность против "Шахедов", компания запустит масштабное серийное производство.

"Terra Drone планирует перейти к более широкому развертыванию на основе результатов оценки и укрепить свою систему массового производства", - говорится в пресс-релизе.

Terra Drone уже рассматривает возможность поставки системы в другие страны. Особый интерес представляют регионы, которые сталкиваются с аналогичными угрозами со стороны дешевых дронов-камикадзе.

Почему дроны-перехватчики необходимы Украине

Оккупанты не прекращают запускать дроны-камикадзе по Украине, атакуя каждую ночь. Только за 16 апреля РФ запустила несколько волн "Шахедов" количеством в более 600 штук.

А этой ночью армия РФ атаковала Запорожскую область. Пострадал один человек, также в результате ударов поврежден объект инфраструктуры, частные дома и машины.

Кроме этого захватчики запустили "Шахеды" на Харьковщину. Ранены мужчина и женщина, повреждены дома.

