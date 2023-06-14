Охота на оккупантов. Сырский показал работу снайперов под Бахмутом

Генерал-полковник показал работу снайперов, а именно бойцов 8-го отдельного полка специального назначения.

Защитники точными выстрелами уничтожили несколько оккупантов на Бахмутском направлении, где сейчас продолжаются тяжелые бои.

Ситуация на фронте

Украинские военные начали наступательные действия в Бердянском и Бахмутском направлении. По данным Генштаба, ВСУ за последние трое суток освободили около 3 квадратных километров территорий на разных направлениях.

Спикер войск Восточного направления Сергей Череватый также сообщил об успехах ВСУ на флангах на Бахмутском направлении.

Всего за последние дни украинские бойцы освободили семь населенных пунктов в двух областях: Лобковое, Левадное, Новодаровка (Запорожская область) и Нескучное, Сторожево, Макаровка, Благодатное (Донецкая область).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.