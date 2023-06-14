Около 3 квадратных километров в три дня. В Генштабе рассказали о продвижении ВСУ на фронте
Вооруженные силы Украины имеют частичный успех в результате наступательной операции. За последние они продвинулись по некоторым направлениям от 200 метров до 1,4 километра и освободили около 3 квадратных километров.
Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center Минобороны Украины.
"На Бердянском направлении бои продолжаются в районах населенных пунктов Макаровка, Новоданиловка и Новопокровка", - сказал Ковалев.
По его словам, противник увеличил количество ракетно-авиационных ударов. В эту ночь враг провел пуски крылатых ракет Х-22, крылатых ракет морского базирования "Калибр", применил БПЛА "Шахед" по объектам инфраструктуры в Харьковской, Донецкой, Кировоградской и Одесской области.
Силы противовоздушной обороны уничтожили 3 ракеты "Калибр" и 9 ударных БПЛА "Шахед", рассказал Ковалев.
Контрнаступление ВСУ
Напомним, активная фаза контрнаступления началась несколько дней назад. В ходе контрнаступления ВСУ удалось освободить уже семь населенных пунктов в двух областях: Лобковое, Левадное, Новодаровка (Запорожская область) и Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное (Донецкая область).
При этом российская армия пытается отбить освобожденные населенные села, применяя авиацию и артиллерию.
По данным Института изучения войны, за последние сутки ВСУ продвинулись на 500-1000 м у административной границы Запорожской и Донецкой областей. Всего же с начала контрнаступательных операций ВСУ освободили более 100 квадратных километров территории.
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