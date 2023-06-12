ВСУ продвинулись до 700 м, а россияне понесли потери. Череватый рассказал о ситуации под Бахмутом

Украинские военные продвинулись от 250 до 700 м на Бахмутском направлении. При этом российские захватчики понесли потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

На Бахмутском направлении продолжаются позиционные бои. При этом украинские военные продолжают контратаковать там, где есть возможности.

"На флангах прошли от 250 до 700 м, сдвинув врага. При этом нанеся ему потери - 66 оккупантов уничтожили, 83 получили ранения, 3 попали в плен", - сказал спикер.

Украинские военные также уничтожили две боевые машины пехоты врага, две боевые машины десанта, БТР, два самоходных миномета "Нона", гаубицу Д-30, противотанковый ракетный комплекс и полевой склад с боеприпасами.

Российские оккупанты также пытаются контратаковать, но безрезультатно. Так, за эти сутки произошло всего три боестолкновения на Бахмутском направлении. Враг также 249 раз бил по украинским позициям разными типами артиллерии и совершил два авианалета.

Череватый отметил, что наши бойцы пытаются воевать креативно, используя все собственные и предоставленные партнерами силы и средства, а также пользуются каждым промахом противника.

Ситуация на Бахмутском направлении

За последние несколько недель на Бахмутском направлении активизировались боевые действия. Так, наши бойцы проводят успешные контрнаступательные действия на флангах.

Например, 9 июня украинские военные смогли продвинуться до 1400 метров на разных участках на Бахмутском направлении.

Большую часть самого Бахмута контролируют оккупанты, однако бои за город продолжаются. По оценкам британской разведки, на каждые 48 см завоеванных захватчиками позиций, у них есть в среднем один убитый или раненый.

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