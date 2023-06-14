Полювання на окупантів. Сирський показав роботу снайперів під Бахмутом

Генерал-полковник показав роботу снайперів, а саме бійців 8 окремого полку спеціального призначення.

Захисники влучними пострілами знищили декілька окупантів на Бахмутському напрямку, де зараз тривають важкі бої.

Ситуація на фронті

Українські військові розпочали наступальні дії на Бердянському та Бахмутському напрямку. За даними Генштабу, ЗСУ за останні три доби звільнили близько 3 квадратних кілометри територій на різних напрямках.

Речник військ Східного напрямку Сергій Череватий також повідомив про успіхи ЗСУ на флангах у Бахмутському напрямку.

Всього за останні дні українські бійці звільнили сім населених пунктів у двох областях: Лобкове, Левадне, Новодарівка (Запорізька область) та Ненудне, Сторожове, Макарівка, Благодатне (Донецька область).

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